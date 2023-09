(Di sabato 9 settembre 2023) Sono stati diramati iper laCup,occasione per qualificare alledi Parigi 2024 una squadra composta da tre binomi nel salto ostacoli dell’: rispetto al quartetto visto all’opera agli Europei Lorenzo De Luca su Carlson 86 prende il posto di Emanuele Gaudiano su Crack Balou. Per il resto vengono confermati gli altri tre componentiformazione vista all’opera alla rassegna continentale andata in scena a Milano, ovvero Emanuele Camilli su Odense Odeveld, Giampiero Garofalo su Max Van Lentz Schrans ed Alberto Zorzi su Highlight W. Il quinto binomio convocato verrà reso noto lunedì 18 settembre 2023. La...

Si tratta dell'ultima occasione a disposizione dell'Italia per qualificarsi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: per l'impresa sono statiEmanuele Camilli su Odense Odeveld, Lorenzo De Luca ...Questi iper la gara che inizierà il prossimo 27 settembre e che si concluderà l'1 ottobre: Emanuele Camilli /Odense Odeveld; Lorenzo De Luca /Carlson 86; Giampiero Garofalo / Max Van Lentz ...DELL'ITALIA PENTATHLON MODERNO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO Calendario ...e Staffetta maschile MARTEDI' 22 AGOSTO Staffetta femminile e Staffetta maschile (, ...

Equitazione, i convocati dell'Italia per la Finale della Jumping Nations Cup: ultima chiamata per le Olimpiadi OA Sport

Roma, 8 set. – (Adnkronos) – Ultima chance per la Nazionale di salto ostacoli. Gli azzurri prenderanno parte alla finale di Nations Cup, in programma a Barcellona, in Spagna, dal 27 settembre al 1° ot ...L'inizio degli Europei 2023 di salto a ostacoli, che si terranno dal 30 agosto al 3 settembre 2023 all'Ippodromo di Milano, è sempre più imminente. Un appuntamento speciale quello che si terrà nell'im ...