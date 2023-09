Entra nell’area dell’ex Reggiani per fare parkour e cade da un lucernario | ferito 15enne

Leggi su bergamonews

(Di sabato 9 settembre 2023) Bergamo. Si sarebbe intrufolatoexper, è caduto e si è. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di sabato 9 settembre, a pochi minuti dalle 18, in via Legrenzi, a Bergamo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, di 15 anni, sarebbe salito su une poi caduto. Immediati i soccorsi. Cosciente, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII per i traumi riportati a seguito dell’incidente e, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato qualche frattura. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura di Bergamo, i vigili del fuoco e il personale del 118.