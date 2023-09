Energia | Pichetto | ' unica soluzione è nucleare'

(Di sabato 9 settembre 2023) Gaeta, 9 set. (Adnkronos) - "Tutti gli analisti ci dicono che con le attuali conoscenze sull'per riuscire a dare sicurezza a 30/40 anni, visto che l'aumento delle emissioni è notevole, l'è il". Lo ha detto GilbertoFratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a margine di Azzurra Libertà, la tre giorni di Forza Italia Giovani, in corso di svolgimento a Gaeta.

