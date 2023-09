Emily Ratajkowski | “Essere divorziata a 30 anni è chic | sei giovane e hai tutta la vita davanti”

La modella'consola' le donne che, trentenni o anche più giovani, hanno un matrimonio finito alle spalle. Condizione ...Da Gigi Hadid in abito attillato giallo fluo a Naomi Campbell in abito di placche oro fino ain bralette e pantaloni a zampa in pelle fascianti. E la week è solo all'inizio. iO ...La modella internazionale, parlando della fine della sua storia d'amore in un video postato su TikTok, ha sostenuto che divorziare a trent'anni sarebbe "chic". Ma è davvero così Dove sono certe femministe ...

Emily Ratajkowski, divorzio prima dei trent’anni È chic! E sui social... Tuttosport

La settimana dei gossip più bollenti vede protagonista la solita Belen, Giorgia Soleri e i sex toy "terapeutici" , Serena Enardu e Pago a nozze e Emily Ratajkowski ...Sono oltre 1.3 milioni le visualizzazioni dell’ultimo video pubblicato da Emily Ratajkowski su TikTok e che tanto sta facendo parlare la stampa italiana ed estera (l’I ndependent ad esempio). La super ...