Emilia | misteriose sparizioni di decine di gatti | fioccano le “taglie” Furti | setta o cibo per ristoranti?

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 9 settembre 2023) “Aiutateci a ritrovare il nostro gattone…si chiama Eddy pesa circa 12kg è molto buono ,soffia ma non graffia.. ricompensa di 1000 euro a chi ce lo riporta…è scomparso giovedì 31 in zona Vado Monzuno…vi prego siamo disperati…”. E’ solo uno dei tanti messaggi che nella zona dell’Appennino Bolognese compaiono da qualche giorno sulle bacheche dei social e sui muri delle città dopo la misteriosa sparizione didiin un ampio comprensorio ma ben circoscritto, il che fa pensare a un fenomeno non casuale. La sparizione deiallarmi gli animalisti L’associazione animalista Aidaa nei giorni scorsi ha denunciato la scomparsa di almeno 30 felini tra Vado, una frazione di Mnzuno e della Gardeletta, vicino a Marzabotto. Razze che secondo gli esperti avrebbero anche un alto valore commerciale. Sulla vicenda stanno raccogliendo ...