Elon Musk fa causa alla California | “Nuova legge sui social contro libertà di parola”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 9 settembre 2023) Crociata dilasuinetwork approvata in, dove la X Corp, società padrona di X (conosciuta precedentemente ai più come Twitter) ha citato in giudizio proprio lo Stato degli Usa contestando la costituzionalità della, la quale fissa requisiti di trasparenza per imedia, inclusilli sulla disinformazione e odio. All’interno della documentazione depositata in tribunale dai legali di X, la piattaformaspiega come, secondo la loro visione, la norma violerebbe il primo emendamento della Costituzione e avrebbe come vero obiettivo quello di esercitare pressione suiaffinché eliminino i contenuti che non piacciono ...