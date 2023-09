Elmas si scusa con l’Italia | “Su questi campi non si gioca a calcio”

(Di sabato 9 settembre 2023) Le scuse diper il terreno di gioco su cui si èta Macedonia Italia, sfida valida per la qualificazione ai prossimi Europei Quando si realizza il sogno dire per la propria Nazionale spesso s’immagina di aver raggiunto l’élite, il massimo del traguardo per un calciatore professionista. Spesso però c’è il rischio di restare delusi o di incappare in qualche sorpresa sgradita. Come è accaduto oggi tra Macedonia del Nord e Italia. Partita valida per la partecipazione ai prossimionati europei. Il match si è disputato al National Arena Toshe Proeski a Skopje. Le condizioni del campo erano però a dir poco pessime, rendendo lo spettacolo davvero sgradevole. Macedonia del Nord Italia: le scuse diUna partita difficile, sappiamo cheè una grande selezione. ...

Commenta per primo Eljif, centrocampista della Macedonia del Nord , ha parlato dopo l'1 - 1 con l'Italia a Rai Sport : ... Chiedoa tutti gli italiani, a tutta l'Europa. Su questi campi non ...Gerardo loda le parate di Meret, beccato a inizio stagione: "Chiedoa Meret che ho sempre ... Il Napoli cala il tris con, poi si addormenta: quanti brividi . L 'Udinese prova a reagire in ...Commenta per primo Eljif, centrocampista della Macedonia del Nord , ha parlato dopo l'1 - 1 con l'Italia a Rai Sport : ... Chiedoa tutti gli italiani, a tutta l'Europa. Su questi campi non ...

Elmas: «Chiedo scusa agli italiani per il terreno di gioco» - ilNapolista IlNapolista

Il terreno di gioco di Skopje non era in ottime condizioni e molto spesso i giocatori in campo hanno avuto difficoltà a controllare la palla e calciare. Per questo Elmas ha esordito dicendo: "Abbiamo ...Eljif Elmas, centrocampista del Napoli e della Macedonia del Nord, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai, dopo il pari con l'Italia: ...