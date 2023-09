Elmas | «Chiedo scusa agli italiani per il terreno di gioco»

(Di sabato 9 settembre 2023) Si è concluso il match tra la Macedonia del Nord e la Nazionale italiana, valido per le qualificazioniEuropei del 2024. La gara è terminata 1-1. Nel post partita alcuni giocatori dell’Italia e della Macedonia hanno rilasciato le consuete interviste, tra questi anche il calciatore del Napoli Aljif«Abbiamo giocato in undiveramente brutto ea tutti gli. Anche per noi è stato difficile ma sono contento per questo punto che è molto importante per noi. Spalletti ho visto che ha portato tante cose che avevamo fatto a Napoli e qualcosa sapevo già, poi su questo campo era difficile attuare il suo sistema di» Alla Rai ha dichiarato «Una partita difficile contro una grande selezione come l’Italia. Abbiamo ...

Cosaa me stesso Darò sempre il meglio di me per portare questa squadra dove vogliamo ... Ci sono poi anchee Raspadori, sto provando calciatori polivalenti perchè per me è una qualità e ...Gerardo loda le parate di Meret, beccato a inizio stagione: "scusa a Meret che ho sempre ... Il Napoli cala il tris con, poi si addormenta: quanti brividi . L 'Udinese prova a reagire in ...Cosaa me stesso Darò sempre il meglio di me per portare questa squadra dove vogliamo ... Ci sono poi anchee Raspadori, sto provando calciatori polivalenti perchè per me è una qualità e ...

Elmas: "Chiedo scusa all'Italia ed all'Europa: qui non si può giocare ... il mio napoli

Il terreno di gioco di Skopje non era in ottime condizioni e molto spesso i giocatori in campo hanno avuto difficoltà a controllare la palla e calciare. Per questo Elmas ha esordito dicendo: "Abbiamo ...Eljif Elmas, centrocampista della Macedonia del Nord, è intervenuto dopo l'1-1 contro l'Italia a Rai Sport soprattutto sulle condizioni del campo, visibilmente ...