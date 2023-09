Elly Schlein contro la Meloni e si infuria sulle fughe dal Pd | “Sbagliato indirizzo”

(Di sabato 9 settembre 2023)ha attaccato ladopo le parole della premier a difesa del compagno Andrea Giambruno che aveva fatto uno scivolone sullo stupro di gruppo di Palermo. Intanto. la segretaria dem sidal Pd.la, intervenendo al festival del Corriere della Sera ‘Il Tempo delle Donne’ a Milano, ha attaccato Giorgiadopo le sue parole a difesa del compagno Andrea Giambruno riguardo le parole criticate sullo stupro di Palermo: “l’ho trovata grave. Ho trovato che fossero parole pericolose per chi ricopre un incarico istituzionale così alto”. “Non penso che siano le donne a mettere o non mettere gli stupratori ...

Per lo sbandierato referendum contro il jobs act, proposto dalla Cgil, cui subito ha dichiarato di aderire il segretario del Partito democratico, i reduci della restaurazione dovrebbero raccogliere 500 mila firme entro il 30 settembre. Ad oggi non risultano banchetti attivi, nonostante l'estate militanti del Pd (arrivata a ...Con queste parolegela la platea del Festa del Fatto quotidiano che immediamente la contesta. "Lo so che ci dividiamo su questo, è giusto così. Putin pensava di poter riscrivere i ...Moderano: Martina Castigliani e Andrea Scanzi Alle 12:00 Intervista a(Segretaria del Partito Democratico) con Antonio Padellaro e Wanda Marra. Registrazione video del dibattito dal ...

Giorgia Meloni, Elly Schlein attacca: "Parole gravi e pericolose su Andrea Giambruno" Adnkronos

In vista delle prossime elezioni per il Parlamento europeo (9 giugno 2024) il PD di Elly Schlein si è richiamato ad esso, senza tuttavia dar prova di effettuare un’analisi approfondita del progetto di ...Il Pnrr prevede risorse per incrementare la sicurezza sul lavoro, non distogliamole. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, ...