EAFC 24 | Metodi iniziali per fare crediti su Ultimate Team

Leggi su imiglioridififa

(Di sabato 9 settembre 2023) Nel secondo video di avvicinamento ad EA Sports FC 24 il nostro John Fondatore ci illustra alcuniper iniziare asu! Scopri insieme a noi come iniziare a costruire una pila che porta tantisettimanali con budget bassi, e come imparare a trovare i migliori filtri per la compravendita. Ricordiamo che EA Sports FC 24 sarà disponibile in tutto il mondo dal 29 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi effettua il pre-order dellaEdition avrà la possibilità di iniziare a giocare dal 22 settembre