È morto il sociologo Domenico De Masi

(Di sabato 9 settembre 2023) Lutto nel mondo della cultura: èa Roma ilDe. Aveva 85 anni e lo scorso 15 agosto aveva scoperto, casualmente, di avere una malattia invasiva: la scoperta è avvenuta mentre si trovava in vacanza a Ravello. I medici del Policlinico Gemelli di Roma gli avevano comunicato che gli sarebbe rimasto poco da vivere. Chi eraDeDeera nato a Rotello il primo febbraio del 1938. Ha avuto una lunga carriera universitaria, diventando professore emerito di Sociologia del lavoro all’università Sapienza di Roma, dove è stato anche preside della facoltà di Scienze della comunicazione. Nella sua lunga carriera da studioso e insegnante si è sempre interessato alla sociologia del lavoro e delle organizzazioni, specializzandosi anche nella ...

