Repetto, nato a Lerma, Italia, l'11 dicembre 1931, ha dedicato gran parte della sua vita al gruppo. Il Gruppo Dolciario Novi Elah Dufour è rinomato per la produzione di cioccolato e prodotti ...E'il Cav.Repetto, capo del Gruppo Dolciario Novi - Elah - Doufour. Aveva 92 anni ed era nato l'11 dicembre 1931 a Lerma (Alessandria). Nel 1945 si trasferisce con la famiglia a Genova dove ...NOVI LIGURE - È un giorno triste per Novi e per tutto il mondo dell'imprenditoria. ÈRepetto, 92 anni, imprenditore illuminato e pieno di talento che iniziò con un'azienda per poi passare al settore alimentare fino al 1982 quando rilevò due aziende, Elah e Dufour, orma ai ...

È morto Flavio Repetto, il patron della Elah-Dufour-Novi Sky Tg24

Flavio Repetto, "re del cioccolato" è morto a 92 anni a Novi Ligure. Al fondatore e titolare della storica azienda dolciaria Elah-Dufour-Novi Flavio Repetto fu ...È morto a 92 anni a Novi Ligure il fondatore e titolare della storica azienda dolciaria Elah-Dufour-Novi Flavio Repetto, il 're del cioccolato' a cui il presidente della Repubblica Sandro Pertini nel ...