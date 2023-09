È morto Domenico De Masi | il sociologo dei lavoratori aveva 85 anni Olivetti | Lula | la Scuola di cittadinanza del Fatto | il ritratto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 settembre 2023) “Bisogna essere leggeri come una rondine, non come una piuma” è il motto di Paul Valery chescelto per descriversi sul proprio sito web. Una rondine, cioè un uccello determinato “ma senza spocchia” con una sua struttura interna. Quella rondine,Deall’età di 85, a seguito di una improvvisa e micidiale malattia, lo è stato per tutta la sua lunga vita. Piantata nel Novecento con la determinazione, intellettuale, organizzativa, di puntare al XXI secolo, e anche oltre. Senza il 900 non si capisce la sua poliedrica vivacità culturale, la rete di relazioni praticamente infinita, il cosmopolitismo che lo porta a studiare a Parigi alla vigilia del ’68 e negli ultimi ventia divenire una star intellettuale in Brasile. La “rondine” la propria agilità la ...