È morto Domenico De Masi | il noto sociologo aveva 85 anni

(Di sabato 9 settembre 2023) IlDeoggi a 85. Il professore emerito di Sociologia del lavoro presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” di Roma, è scomparso a causa di “una improvvisa e micidiale malattia”, come riporta Il Fatto Quotidiano. Deha più volte collaborato con il nostro giornale. È stato uno dei sociologi più noti e stimati del panorama italiano, si è occupato di sociologia del lavoro e delle organizzazioni, interessandosi ai sistemi urbani, studiando la società postindustriale, pubblicando decine di libri per case editrici come Einaudi, Rizzoli e Marsilio tra le altre. I suoi ultimi libri sono stati “La felicità negata” (Einaudi, 2022), “Lo Stato necessario” (Rizzoli, 2020) e “Smart working: La rivoluzione del lavoro intelligente” (Marsilio, 2020).