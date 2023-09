È morto a Roma Domenico De Masi | il sociologo del paradigma postindustriale

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 9 settembre 2023) Èa 85 anniDe, volto noto della sociologia di massa. De, molisano di nascita, aveva scoperto quest’estate in vacanza, a Ravello, di essere affetto da una malattia invasiva e terminale. Dee la sociologia dei gruppi Nato a Rotello, un paesino del Molise, Deha vissuto la sua giovinezza in Campania, a Caserta dove ha compiuto gli studi liceali, laureandosi successivamente a Perugia. A Napoli iniziò la carriera universitaria, che lo portò a trasferirsi in Sardegna e a ritornare nel capoluogo partenopeo per insegnare alla prestigiosa Università Orientale. Insieme alla carriera cattedratica sviluppò una serie di esperienze sociali e organizzative nell’industria. LEGGI ANCHE Sociologia: èAlain Touraine, ...