A Coverciano, invece, la Polizia di Stato sorprende tre sospetti "baby - pusher" Blitz alledi tutte le forze di polizia fiorentine che, ieri e nei giorni scorsi, hanno passato al ...del: ...Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha chiesto al ministro dell'Interno un aiuto per migliorare la sicurezza della città, in particolare delle, e ripristinare il progetto 'Strade Sicure'. Il primo cittadino ha affermato che ha sempre messo la sicurezza al primo posto, indipendentemente dal colore del ...Una lamentazione continua che punta a crearsi un alone di vittima, mentre sarebbe proprio il... Anche le, per Nardella, sono, infatti, un nervo scoperto e per celare la sua annosa ...

E il caso Cascine sbarca a Roma: Firenze chiede aiuto per sicurezza LA NAZIONE

Una giovane coppia ha denunciato un'aggressione a scopo di rapina questa mattina attorno alle 4.30 in piazza Vittorio Veneto alle cascine a Firenze. Indagini sono in corso da parte della polizia: al v ...Giovedì 14 settembre, alla Casa della salute di via Garibaldi a Pisa, dalle 14 alle 18 farà tappa la campagna ' TestiomoCi per l'Epatite C ', lo screening gratuito rivolto a chi ha tra i 34 e 54 anni.