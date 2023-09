Doppia Macedonia del Nord in tre ore per l’Italia | a Bari nel volley | a Skopje nel calcio con il debutto di Spalletti ct Rugby | esordio azzurro al mondiale con la Namibia Serie C girone C | Sorrento-Audace Cerignola

(Di sabato 9 settembre 2023) Alle 18, palaflorio di, Italia-del. Ottavi di finale degli europei dimaschile. Una partita da dentro o fuori per la squadra allenata dal pugliese Ferdinando De Giorgi. Alle 20,45, stadio didel-Italia. Qualificazioni al campionato europeo di. Una partita di importanza fondamentale per la squadra azzurra che deve mantenere la posizione in classifica. Debutta come commissario tecnico, stasera, Luciano. Nuovo anche il capitano: Ciro Immobile.: dopo l’inaugurazione di ieri sera con la bellissima Francia-Nuova Zelanda 22-13 si giocano oggi altre partite del primo turno nel campionato del mondo di, in corso in Francia fino alla ...

Il Capitano della Roma salterà sicuramente le sfide degli Azzurri controdel nord e ... i toscani dell' Empoli , si alleneranno oggi e domani con unaseduta di lavoro tra campo e ...Con la, intanto, nel match di sabato sera, toccherà a Locatelli o Cristante: ballottaggio ... e per cinque anni, la regia è invece stata, con Jorginho e Verratti a sostegno. Ma se l'...Roma, 8 set.tegola per la Nazionale di Luciano Spalletti. Problema alladduttore per Federico Chiesa che non prendera' parte alla sfida di qualificazione ai prossimi Europei contro ladel Nord. ...

Non inizia propriamente in discesa l'avventura di Luciano Spalletti come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. Gli Azzurri oggi hanno svolto l'ultimo allenamento prima di imbar ...Chiesa e Pellegrini lasciano il ritiro e non ci saranno per il doppio impegno dell'Italia di Spalletti alle qualificazioni ad Euro 2024.