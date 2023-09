Donnarumma sotto processo sui social | perché è lui il titolare in Nazionale?

(Di sabato 9 settembre 2023) L’Italia pareggia 1-1 in Nord Macedonia e il gol del parilo subisce sul proprio palo sia pure su bella punizione di Bardhi. Ma la netta impressione è che il portiere del Psg sia partito in ritardo e avrebbe quantomeno potuto respingere il tiro. Su Twitter (o meglio su X) i commenti non mancano. Probabilmente è giunta l’ora di iniziare a mettere in discussione la titolarità di Gianluigicon l’Italia#MacedoniaItalia pic.twitter.com/SgnAKJqZZG — Marco Conterio (@marcoconterio) September 9, 2023 Palo coperto benissimo @pic.twitter.com/7iVodNkZGv — DavideFM1899 (@DavideFm1899) September 9, 2023 Quando i milanisti parlavano dei limiti tecnici divenivano accusati di essere rancorosi. La realtà però è diversa e ora se ne stanno accorgendo tutti. Un ragazzo precoce e con del ...

In più, impossibile non notare una certa mancanza di killer instinctporta: Dimarco, Tonali, ...5 Miovski lo grazia nel primo tempo, sicuro in presa sul tiro di Elmas. Bardhi lo ...4,5: subisce un gol su calcio di punizione che un portiere di importanza internazionale ... Biraghi s.v.) Barella 5: dopo un primo tempo al didelle sue possibilità apre la ripresa con ...... debole sul primo palo dove sorveglia32' buona chiusura in area di Mancini su cross ... intervieneporta Cristante ma Dimitrievski è reattivo nella respinta con il piede destro! 19' ...

Donnarumma sotto processo sui social: perché è lui il titolare in ... IlNapolista

A rivedere il gol preso da Donnarumma contro la Macedonia del Nord vengono i brividi ... La punizione di Bardhi se l'è vista filare sotto il naso, passargli davanti e lasciargli sul viso un alito di ...A differenza dei cugini nerazzurri, che in Nazionale vantano ben 5 giocatori, il Milan non ha giocatori di proprietà convocati nella nazionale di Spalletti; nonostante ciò, ci sono ben due ex ...