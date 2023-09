Donatella Rettore | la tristissima sentenza dei medici lascia poche speranze | “Ricovero necessario” | La malattia gravissima ha colpito anche lei

Leggi su howtodofor

(Di sabato 9 settembre 2023).La cantante di Kobra ha rivelato di soffrire di una gravelei ne è stata colpita. Ecco cosa è accaduto.ha raccontato ai suoi fan come ha scoperto di avere una grave, e cosa ha fatto per affrontare al meglio la situazione. Non ne aveva mai parlato, ma adesso è arrivato il momento giusto per dire cosa sta accadendo nella sua vita., conosciutacon il semplice nome di, è ancora oggi una delle icone della musica italiana: consacrata la regina della musica Italo disco e Pop rock in Italia, ha sempre ammaliato tutti con il suo stile stravagante e i testi delle sue canzoni coinvolgenti e a volte ammiccanti. Tra i suoi ...