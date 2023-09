Don Matteo Prodi a Pietrelcina | “Il popolo si costruisce quando le persone capiscono di potersi fidare gli uni degli altri”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti«Il mio intervento sulla politica ed il servizio certamente – ha spiegato don– ha avuto una radice evangelica perché Gesù ha sempre ripetuto che lui non è venuto per essere servito ma per servire. Qui ci siamo soffermati sulla storia della chiesa ed il rapporto tra i vari poteri, per dirci che il tema del potere è certamente una cosa che ha occupato tutta la storia dell’umanità. Noi oggi in Italia possiamo riferirci ad un testo importantissimo che è la Costituzione che dice che il potere appartiene al. E quindi, centrale nella nostra riflessione sul potere, è iled il come siun. Ilsile...