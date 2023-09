Don Ciotti inaugura il nuovo drop-in di Bergamo | “Siamo lottatori per la vita delle persone”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 9 settembre 2023). Un sostegno forte, concreto, verso chi ha bisogno di aiuto. Con il taglio del nastro di Don Luigi, è statoto nella serata di venerdì (8 settembre) il-in della città, il servizio della Cooperativa Bessimo che si trova alla stazione di, alla rotonda dove incrociano via Bono e via Foro Boario, che offre ausilio alleconsumatrici di sostanze e alle prese con dipendenze, con azioni di riduzione del danno, servizi sanitari ed educativi. Un aiuto a tutto tondo per stare vicino allein difficoltà. “Il-in è una speranza che si è realizzata nel 2020, in una zona tra le più frequentate della città, nella quale abbiamo contribuito al ‘detensionamento’. Meno ...