Cosi' Carlo, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (), sul sisma che nelle ultime ore ha colpito e messo in ginocchio il Marocco. (intervista di Enrica ...A spiegarlo al TG LA7 è Carlo, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. "Il terremoto in Marocco è stato generato dal movimento relativo in atto da milioni di anni tra ...Il geologo Carlo, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (), interpellato dall'Adnkronos, traccia un quadro della sismicità in rapporto agli aspetti geologici ...

Doglioni (Ingv): "Il terremoto in Marocco legato alla formazione dell'Atlante" - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

'Il terremoto in Marocco legato alla formazione dell'Atlante. E' entrato in azione lo stesso meccanismo che ha generato la catena montuosa'.Articolo scientifico sul bradisismo aggiornato agli ultimi eventi, firmato da Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv, Francesca Bianco, ...