Djokovic-Shelton 6-2 6-3 7-6 | highlights semifinali US Open 2023 VIDEO

(Di sabato 9 settembre 2023) Novakconquista la sua 36esima finale negli Slam nella sua straordinaria carriera, battendoidolo di casa e giovane con prospettive importanti. Il serbo si è guadagnato la finale battendo lo statunitense in tre 6-3, 6-2, 7-6, sottolineando il motivo per il quale da luned’ prossimo ritornerà il numero uno al Mondo. Questi glidella partita. SportFace.

ha rispettato il pronostico battendo in scioltezza il giovane statunitense Ben(numero al mondo) con il punteggio di 6 - 3 , 6 - 2 , 7 - 6(4) in 2 ore e 41 minuti in un match dove ...Il russo se la vedrà con, vincitore in 3 set contro lo statunitense Ben. Il numero 2 del mondo si impone per 6 - 3, 6 - 2, 7 - 6 (7 - 4) in 2h40 . 'Ho detto che, in una scala da 1 a ...Risposta batte servizio - sulla prima diil Djoker ha vinto il punto 4 volte su 10 - esperienza batte gioventù. Gli unici brividi arrivano nel terzo set, quandosi fa rimontare due ...

Lo sfottò di Djokovic a Shelton dopo la semifinale degli US Open: telefono riattaccato in faccia Sport Fanpage

Il russo domina l'incontro e vince con il punteggio di 7-6, 6-1, 3-6, 6-3 dopo tre ore e 22 minuti di partita NEW YORK (Stati Uniti) - Daniil Medvedev conquista a sorpresa la finale degli Us Open batt ...Novak Djokovic (ATP 2) è a una sola vittoria dal conquistare il suo 24o titolo dello Slam. Il serbo si è qualificato per la finalissima degli US Open, già messi in bacheca nel 2011, 2015 e 2018, grazi ...