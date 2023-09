Diretta Macedonia del Nord - Italia 0 - 0 | ora LIVE la partita di oggi

SKOPJE (- DEL NORD) - Primo impegno ufficiale per l'Italia di Luciano Spalletti. La Nazionale affronta allo stadio Filippo II di Skopje laper alimentare le speranze di qualificazione alla fase finale degli Europei del 2024. Gli Azzurri hanno soltanto tre punti in classifica dopo le prime due giornate. Segui la cronaca della ..A Skopje l'esordio del nuovo ct con Politano - Immobile - Zaccagni. In palio punti per le qualificazioni a Euro 2024Formazioni ufficiali- ItaliaMACEDONIA DEL NORD (4 - 2 - 3 - 1): Dimitrievski; Manev, Musliu, Zajkov, Alioski; Ashkovski, Bardhi; Elezi, Atanasov, Elmas; Miovski. CT: MilevskiITALIA (4 - 3 -...

Qualificazioni Euro2024 | Gruppo C Sabato 9 settembre 2023, ore 20.45 National Arena Todor Proesk, Skopje MACEDONIA DEL NORD 0-0 ITALIA FORMAZIONI UFFICIALI MACEDONIA DEL ...45'+1' - L'arbitro ha concesso tre minuti di recupero. 45' - Dopo qualche minuto il gioco finalmente è ripreso con Dimitrevski che ha ripreso il suo posto ...