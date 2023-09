DIRETTA alle 20 | 45 Macedonia del Nord-Italia | tutto pronto per l’esordio di Spalletti

(Di sabato 9 settembre 2023)20:45 didel, match valido per le Qualificazioni ai prossimi europei di calcio. Esordio per Sptti. L’estatena è stata piuttosto movimentata: qualche settimana fa, infatti, Roberto Mancini decise di dimettersi dalla carica di Commissario Tecnico. Per sostituire il nativo di Jesi, la FIGC ha puntatosu Luciano Sptti. Il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... gara valida per la 5ª giornata del girone C di qualificazione agli Europei 2024 è in programmaore 20:45 alla National Arena Toshe Proeski di Skopje, sarà visibile inin chiaro su Rai1 ...La nave ammiraglia della Marina militare italiana si e'verso il punto dell'affondamento intorno9:50, dopo l'arrivo dei militari, ufficiali e sottufficiali, e del ministro della Difesa, ...La sfida del gruppo H tra i Titani e la Slovenia di Matjaz Kek si giocheràore 20:45 al San Marino Stadium di Serravalle e sarà possibile ascoltare laradio in streaming su Titani.tv . ...

Diretta Italia-Macedonia ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti gratis alla newsletter del Corriere del Veneto. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta alle 12. Basta cliccare qui.Calciomercato.it. vi aggiornerà in tempo reale su Macedonia-Italia, esordio sulla panchina azzurra di Luciano Spalletti ...