Die Theorie von allem | la recensione | la teoria del tutto | la concretizzazione di poco

(Di sabato 9 settembre 2023) Ladi Dievon, film tedesco in concorso alla 80.esima Mostra del Cinema di Venezia dove un'estetica da cinema classico tenta di dar vita a un intreccio su un argomento quanto mai attuale come il multiverso. Il risultato è un'operazione deludente, incapace di concretizzare le ambiziose premesse. C'è un po' del primo Hitchcock e di quell'espressionismo tedesco che ha forgiato mostri e paure negli spazi di un bianco e nero suggestivo e penetrante in Dievon(The Theory of Everything). Ma a ben guardare, nel film presentato in concorso alla 80.esima edizione della Mostra del cinema di Venezia si muove silente anche lo spirito de La fiamma del peccato e dei suoi vetri smerigliati, del noir classico, di Reed e del suo Il terzo uomo e dei più tipici film di montagna (i ...

