"Diamo fastidio ai pusher...". Volontaria aggredita a Roma

(Di sabato 9 settembre 2023) La presenza dei volontari in una nota piazza di spaccio diha infastidito i ras della droga locali: "Mi ha tirato una bottiglia di vetro piena di birra"

Stavolta toccava a questa via, una nota piazza di spaccio, e abbiamo dato". Lo racconta all'Adnkronos Maricetta Tirrito, volontaria da anni attiva nel sociale, che questa mattina è stata ...

La presenza dei volontari in una nota piazza di spaccio di Roma ha infastidito i ras della droga locali: "Mi ha tirato una bottiglia di vetro piena di birra" ...Le parole all'Adnkronos di Maricetta Tirrito, volontaria da anni attiva nel sociale, che questa mattina è stata colpita dal lancio di una bottiglia di vetro che le ha causato l'infrazione e la ...