Devastante terremoto | magnitudo 6 8 | almeno 600 morti e centinaia feriti

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 settembre 2023) La terra trema. Bilancio drammatico in seguito allo scatenarsi del fenomeno tellurico che ha raggiunto una6.8 della scala Richter secondo il Centro nazionale per la ricerca scientifica e tecnica (Cnrst) di Rabat. Al momento in seguito all’evento sismico sono stati registrati circa 600di. Attraverso una nota di Palazzo Chigi si apprende la volontà espressa della premier Giorgia Meloni di restare vicini e solidali con il Paese colpito: “L’Italia disponibile a dare sostegno al Paese”.tra Marrakesh e Agadir. “Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi a Nuova Delhi per il Vertice G20, ha appreso con dolore il tragico bilancio delche ha colpito il Marocco”, si apprende attraverso la nota di ...