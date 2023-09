Devastante terremoto di magnitudo 7 in Marocco | oltre 1200 le vittime Bilancio destinato a salire

Rabat, 9 set. -di magnitudo 7 oggi in Marocco. Almeno 820 i morti e 672 i feriti secondo le ultime news della tv di stato Al Aoula. Tra i feriti, molte persone versano in gravi condizioni. Il ...Lo ha detto l'ambasciatore del Marocco in Italia, Youssef Balla, riguardo alche ha colpito il suo Paese. 'In questa prima fase stiamo cercando di gestire questa situazione con i ...... " Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggi a Nuova Delhi per il Vertice G20, ha appreso con dolore il tragico bilancio delche ha colpito il Marocco ed esprime ...

Devastante terremoto in Marocco: magnitudo 6.8. Oltre 1000 le vittime e almeno 1200 i feriti - Il momento esatto in cui la terra comincia a tremare a Marrakech ripreso dalle telecamere a circuito chiuso - Il momento esatto in cui la terra comincia a tremare a Mar RaiNews

Marocco, dopo il devastante terremoto che ha causato almeno 800 morti, paura anche per i pugliesi che erano in vacanza lì e che ora vorrebbero tornare in Italia. Non risultano, ...Citando fonti mediche, il sito di notizie Médias24 ha segnalato un "afflusso massiccio" di feriti negli ospedali di Marrakech. Oltre a Marrakech, lo shock è stato avvertito anche a Rabat, Casablanca, ...