Derby Inter - Milan | Giroud e Lautaro Martinez | rientri complicati

Guarda il video con gli impegni dei due bomber prima del- Milan del 16 ...Commenta per primo Marko Arnautovic è già pronto per il. Il nuovo acquisto dell'non ha paura di esporre chiaramente i propri obiettivi e le aspettative in vista del big match di campionato in programma per sabato prossimo. Dal ritiro della ...Soprattutto per i fan die Milan che alla ripresa si sfidano in unche mette di fronte le due squadre che hanno cominciato meglio questa stagione. Due squadre diverse ma di grandi ...

L’Inter cresce e attira, arriva il retrosponsor: trattativa avviata, annuncio prima del derby fcinter1908

Inter, momenti di ansia per Simone Inzaghi in vista della delicata partita contro il Milan, dal momento che perde un protagonista ...Vista la partita giocata ieri dalla Francia, quest'oggi i calciatori della formazione di Deschamps sono scesi in campo per una sessione che ha visto i titolari fare una seduta leggera di scarico mentr ...