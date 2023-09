Delusione nuovo iPad Air all’Apple Event ma non tarderà molto

Leggi su optimagazine

(Di sabato 9 settembre 2023) Chi si aspetta il lancio di unAir tra pochi giorni, in concomitanza con l’uscita dell’iPhone 15 nel corso dell’Appledel 12 settembre, deve mettersi l’animo in pace. Da parte dell’azienda di Cupertino, non c’è alcuna intenzione di procedere alla presentazione di un tablet rinnovato, ormai è abbastanza certo. Salvo colpi di scena davvero imprevisti, insomma, lo specifico hardware non troverà posto sul palco insieme ai melafonini di ultima generazione e all’altrettanto certo Apple Watch Series 9. Ad affermarlo è stato l’esperto giornalista Mark Gurman nell’ultimo podcast The MacRumors Show, in qualità di autorevole fonte per ogni soffiata in merito al mondo Apple. Dunque l’Air non sarà lanciato nell’immediato, ma almeno non si dovrà aspettareper l’annuncio. Sempre Gurman ...