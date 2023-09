Del Genio attacca Garcia | “Natan? Se lo si reputa forte | si fa giocare”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 9 settembre 2023) Il giornalista Paolo Delsi è soffermato su uno dei nuovi acquisti del Napoli,, ancora in attesa di debuttare. Nel corso di una recente puntata di ‘Radio Goal’, Paolo Del, noto giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha condiviso le sue riflessioni sulla situazione di, uno dei nuovi acquisti del Napoli che non ha ancora debuttato con la maglia azzurra. Secondo Del, se si ritiene che un giocatore sia talentuoso e promettente, non si dovrebbe avere paura di farlo scendere in campo, anche se può commettere degli errori. Egli ha enfatizzato che se un calciatore è genuinamente bravo, dovrebbe avere l’opportunità di, e anche in caso di prestazioni non perfette, non dovrebbe essere messo da parte. “? Un giocatore se lo si ...