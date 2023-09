Datome si ritira | l' addio al basket commuove i tifosi | le reazioni

L'Italia saluta i Mondiali e Gigi, all'ultima partita da giocatore di basket, con una sconfitta 89 - 85. La finalina per il settimo posto ...... mentre il giovane brindisinoil meritato premio di Cavit MVP del torneo consegnato dal ... così nel quintetto dell'Italia trovano spazio Gigie il neo - Olimpia Milano Guglielmo Caruso. L'...Il 13 agosto ultima gara in Italia a Ravenna per Gigi(che dopo i Mondiali sidal basket giocato) contro Portorico . Poi il 20 agosto match a Shenzhen contro il Brasile e poi contro la ...

Italia-Slovenia, Mondiali Basket 2023: risultato 85-89, Datome si ritira Corriere della Sera

Tutto il palasport in piedi per Gigi che si ritira La vittoria sarebbe stato il modo migliore di salutare Gigi Datome, che da adesso è ufficialmente un ex giocatore. (La Gazzetta dello Sport) L’Italia ..."Ringrazio tutti. Oggi è stato molto emozionante, spero sia il motivo per cui ho giocato così male". Così esordisce in conferenza stampa Gigi Datome, ...