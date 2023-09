Dal G20 | scacco sulla Via della Seta Ecco come l’India si collega al Golfo

(Di sabato 9 settembre 2023) Secondo Michael Kugelman, direttoreSouth Asia Institute al Wilson Center, un accordo tra Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, India e Arabia Saudita, “rappresenterebbe un punto di svolta che rafforzerebbe la connettività tra India e Medio Oriente e mirerebbe a contrastare laBelt & Road Initiative” — l’infrastruttura geopolitica cinese che due giorni fa ha compiuto i primi dieci anni ed è in fase di bilanci. L’intesa India-Medio Oriente è stata fortemente spinta da Washington, e Joe Biden che l’annuncia al G20 dà tutto lo spessore alla situazione. Connettere India eè il grande obiettivo del cosiddetto costrutto indo-abramitico, e per questo incontra perfettamente i desideri di tutti, più uno: Israele. Gerusalemme è partner perfetto dell’iniziativa, già membro del sistema I2U2 con Usa, Uae e India. Ora si aggiunge anche l’Arabia Saudita, ...

Dopo essere stata accoltapresidente indiano Narendra Modi ed aver espresso la propria solidarietà alle vittime del terremoto in Marocco , la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aldi Nuova Delhi ha dato il ......a offrire tutta l'assistenza possibile' Prima di accogliere i leader aldi New Delhi, il primo ministro indiano Narendra Modi con un tweet ha espresso vicinanza al Paese nordafricano colpito...I grandi assenti al2023 sono Putin, Xi Jinping e Zelensky . Al posto del presidente russo c'è ...in Mali e Burkina Faso adesso l'esercito francese si prepara a ritirarsi gradualmente anche...

Cosa aspettarsi dal G20 in India Il Post

Il vertice del G20 in corso a Nuova Delhi si concluderà con l'ammissione dell'Unione africana come membro a pieno titolo del gruppo.La presidenza indiana del G20 si è data come obiettivo "la mitigazione del deficit di sfiducia" scontato dalle istituzioni di governo ...