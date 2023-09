“Dal futurismo all'arte virtuale”. Balla e De Chirico nel metaverso

Leggi su iltempo

(Di sabato 9 settembre 2023) Il successo e l'importanza di una mostra stanno anche nella capacità di dare immagine alle emergenze del nostro tempo in modi tempestivi e talvolta precorritori. È il caso della rassegna «Ipotesi», presentata fino a luglio nelle sale di Palazzo Cipolla e quanto mai pionieristica nel far coesistere opere storiche e materiali con opere immersive e digitali, individuando anzi nelle prime le fonti sorgive delle successive ricerche creative fondate sulle nuove tecnologie. Proprio in quella mostra si è individuato ilcome anticipatore dei mondi virtuali e per la prima volta in assoluto si è proposta la Metafisica dechirichiana come una sorta di «» concettuale. È possibile ritrovare queste due intuizioni ricalcate nella rassegna che si apre oggi al pubblico alla Vaccheria con il titolo «Dal ...