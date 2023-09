Dal divano al cantiere | detenuto ai domiciliari evade per fare il muratore

(Di sabato 9 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn una fugace e singolare evasione dai, unha deciso di sostituire le 4 pareti di casa con quelle di un appartamento in ristrutturazione. Come da routine quotidiana, i carabinieri della stazione di Qualiano hanno bussato alla porta di Luigi Di Somma per verificare che stesse rispettando la misura. Ad aprire la porta la moglie. Il marito è fuori casa, dal medico perun’iniezione. Non avendo alcuna autorizzazione, i militari hanno avviato immediatamente le ricerche. Ci hanno messo poco a trovarlo, appena qualche minuto e una “passeggiata” di pochi metri. Di Somma è stato rintracciato poco lontano ma in un, mentre lavorava come. Ovviamente “in nero”. Guanti anti-infortunio, trapano impugnato, tuta sporca di polvere, il 55enne di ...

Aveva bisogno di denaro e non poteva permettersi di rimanere in casa a far nulla. Il 55enne è stato sottoposto ai domiciliari ancora una volta ...