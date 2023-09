(Di sabato 9 settembre 2023) La risposta al terremoto che ha colpito ilrichiedere "mesi, se non". Lo ha detto in una nota Hossam Elsharkawi, direttore regionale della Federazione internazionale della...

Lo ha detto in una nota Hossam Elsharkawi, direttore regionale della Federazione internazionale dellaper il Medio Oriente e il Nord Africa. L'organizzazione "si sta mobilitando per ...Cerimonia di inaugurazione della nuova sede delladi Lomazzo, in via dello sport, già operativa da luglio. Presenti autorità, istituzioni e rappresentanti del tessuto associativo locale. Oltre a due esponenti comaschi del governo: il ...Prosegue "Con il Cuore nei Rifugi Biellesi", l'iniziativa messa in campo nel 2021 dal Soccorso Alpino della Provincia di Biella, affiancato dal presidente dellalocale. L'obiettivo Fornire a tutti i rifugi del nostro territorio un defibrillatore DAE per rendere più sicuri gli appassionati e gli utenti della montagna. Il progetto è stato ...

Croce Rossa, 'l'emergenza in Marocco potrebbe durare anni' QUOTIDIANO NAZIONALE

Cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Croce Rossa di Lomazzo, in via dello sport, già operativa da luglio. Presenti ...La risposta al terremoto che ha colpito il Marocco potrebbe richiedere "mesi, se non anni". Lo ha detto in una nota Hossam Elsharkawi, direttore regionale della Federazione internazionale della Croce ...