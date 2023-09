Covid | Spallanzani | «Ripresa dei casi | serve un nuovo sistema di monitoraggio»

Leggi su open.online

(Di sabato 9 settembre 2023) «Nelle ultime settimane c’è unadeiper l’emergere delle nuove sottovarianti e per gli effetti della stagione estiva, gran parte sono infezioni lievi. La malattia per la persona giovane adulta e sana è clinicamente non rilevante. Al contrario, nei fragili, grandi anziani e immunodepressi, ilrimane un problema. Per questo si dovrebbe passare ad unche si concentri suiricoverati in ospedale, suigravi». Lo afferma all’Ansa Andrea Antinori, direttore del Dipartimento clinico dell’INMIche aggiunge: «iloggi si focalizzi non tanto sull’infezione ma sulla malattia». «Concentriamoci sulla malattia non sull’infezione» «In merito ale all’interpretazione ...