Covid | Spallanzani | Ripresa dei casi | serve nuovo monitoraggio

(Di sabato 9 settembre 2023) “Nelle ultime settimane c’è unadeiper l’emergere delle nuove sottovarianti e per gli effetti della stagione estiva, gran parte sono infezioni lievi. La malattia per la persona giovane adulta e sana è clinicamente non rilevante. Al contrario, nei fragili, grandi anziani e immunodepressi, ilrimane un problema. Per questo si dovrebbe passare ad unche si concentri suiricoverati in ospedale, suigravi”. Lo afferma Andrea Antinori, direttore del Dipartimento clinico dell’INMIche aggiunge: “iloggi si focalizzi non tanto sull’infezione ma sulla malattia”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

(ANSA) - ROME, SEP 9 - Italy's premier infectious disease hospital, the Spallanzani in Rome, on Saturday said a new monitoring system was needed for the most vulnerable to track an upsurge in new ...