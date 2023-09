Covid | situazione preoccupante | allarme da presidi scuole e Spallanzani

(Di sabato 9 settembre 2023), lasta diventando sempre più: tanto è vero che idellee l’ospedale ‘’ hanno voluto lanciare l’ennesimo, ci risiamo. Ancora una volta. Un incubo che è stato accantonato, ma a quanto pare non è mai svanito del tutto. Anche perché lo confermano gli ultimi casi di questi giorni. I numeri parlano chiarissimo. Nella giornata di ieri il ministero della Salute ha comunicato che, nell’ultima settimana, sono stati più di 21mila i nuovi positivi che hanno contratto il virus. Soprattutto per la nuova variante “Eris“. Un problema non da poco per i milioni di studenti italiani che si apprestano ad iniziare il nuovo anno scolastico la prossima settimana., aumentano di ...

... racconta un episodio emblematico dellaattuale: un insegnante risultato positivo all'autotampone. Tuttavia, non è possibile emettere una certificazione di- 19 basata su una ...... in relazione alla recrudescenza di casiche si sta registrando in questi ultime settimane in ... Nella sola Roma sono 500, ma laè simile anche in realtà come Napoli e Bari".Long'Questi pazienti con unasanitaria già compromessa vanno incontro a una malattia dache può essere molto grave e condurre al decesso - spiega Ivan Gentile, direttore dell'...

Covid, in Italia +44% casi in 7 giorni, da 14.866 a 21.309 Agenzia ANSA

Covid, la situazione sta diventando sempre più preoccupante: tanto è vero che i presidi delle scuole e l’ospedale ‘Spallanzani’ hanno voluto lanciare l’ennesimo allarme Covid, ci risiamo. Ancora una ...Mario Rusconi, presidente dell'Associazione presidi di Roma lancia un SOS ai professori e bidelli affinché evitino gli assembramenti degli alunni e raccomanda l'utilizzo di mascherine e gel disinfetta ...