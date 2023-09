Covid | il direttore dello Spallanzani avverte | “C’è una ripresa dei casi | bisogna cambiare il sistema di monitoraggio”

(Di sabato 9 settembre 2023)ilsuidi, sottolineando i numeri dei malati che finiscono in ospedale. È quello che chiede Andrea Antinori,del Dipartimento clinico dell’INMI. “Nelle ultime settimane- dice – c’è unadeiper l’emergere delle nuove sottovarianti e per gli effetti della stagione estiva, gran parte sono infezioni lievi. La malattia per la persona giovane adulta e sana è clinicamente non rilevante. Al contrario, nei fragili, grandi anziani e immunodepressi, ilrimane un problema. Per questo si dovrebbe passare ad unche si concentri suiricoverati in ospedale, suigravi”. Ildel ...

... ilrimane un problema. Per questo si dovrebbe passare ad un monitoraggio che si concentri sui casi ricoverati in ospedale, sui casi gravi". Lo afferma all'Ansa Andrea Antinori,del ...È la strada che don Bruno Bignami ,dell'Ufficio nazionale Cei per l'Apostolato del mare, ...ho ascoltato il grido di dolore di coloro che sono rimasti imbarcati lunghi mesi a causa del,......è stato anche preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione ed era attualmente... Negli anni della pandemiaha ribadito più di una volta il sostegno per l'applicazione del lavoro ...

Covid, il direttore dello Spallanzani avverte: “C’è una ripresa dei casi, bisogna cambiare il… Il Fatto Quotidiano

Al contrario, nei fragili, grandi anziani e immunodepressi, il Covid rimane un problema. Per questo si dovrebbe passare ad un monitoraggio che si concentri sui casi ricoverati in ospedale, sui casi ...Il rialzo dei casi, +44% l’ultima settimana, è un dato da non sottovalutare. “Dobbiamo tenere comportamenti responsabili. Sì al vaccino per i fragili” ...