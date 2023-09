Covid | i presidi | “Distribuiremo le mascherine di scorta alle scuole che le chiedono | i docenti evitino gli assembramenti degli alunni”

(Di sabato 9 settembre 2023) Con la crescita dei casie la prossima partenza delle, dopo la stretta del ministero della Salute, anche icorrono ai ripari e mandano indicazioni ae collaboratori scolastici. “L’indicazione deiai professori e bidelli è quella di evitare gli, soprattutto in questi primi giorni di scuola”, dice Mario Rusconi, dell’Associazioni, commentando appunto la recrudescenza di casiche si sta registrando in queste ultime settimane in Italia. “In molte, a chi lo chiederà,leutilizzando le tantissime scorte che ci furono date durante la fase critica della pandemia. ...

Presidi: sos Covid, distribuiremo mascherine nelle scuole Agenzia ANSA

L’annuncio del presidente dell’Associazione presidi in relazione all’aumento di casi Covid che si sta registrando in queste settimane in Italia ...Tornano a salire i contagi e i morti Covid in Italia così come il tasso di positività. Nell'ultima settimana del bollettino, che va dal 31 agosto al 6 ...