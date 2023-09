Covid | come Schillaci mantiene i tamponi fingendo di abolirli

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 9 settembre 2023) Ancora una volta, l’Italia rimane ancorata ai ricordi della pandemia. Sì, perché a distanza di tre anni e mezzo dallo scoppio del-19, il ministero della Sanità è ancora in preda a nuove regole, modifiche, provvedimenti sulla gestione del virus. Interventi che, nonostante il cambio di casacca del governo, ricordano tanto i momenti in cui era Roberto Speranza ad esercitare la funzione. Ovvio, il contesto è diverso, cosìla gestione comunicativa (ai tempi cacofonica e ultra-allarmista). Eppure, un tratto comune sembra sempre mantenersi: il tentativo di cercare costantemente un’emergenza, in realtà oggi finita. Un caso plastico, per esempio, è stato il mantenimento della mascherina. E questo veniva deciso lo scorso maggio, a pandemia ampiamente finita. Oppure, ancora, la fine dell’isolamento di 5 giorni per chi avesse contratto il ...