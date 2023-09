Costa d’Avorio vs Lesotho – probabili formazioni

(Di sabato 9 settembre 2023) Lae ilchiudono il gruppo H delle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2023 quando si affronteranno sabato 9 settembre allo Stade Laurent Pokou. Dopo aver vinto tutte e due le partite delle qualificazioni, gli Elefanti arriveranno al weekend con l’obiettivo di chiudere con un record casalingo del 100% e di passare in testa alla classifica. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLaha subito la prima sconfitta nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa del 2023: è stata infatti battuta per 3-0 da ...

... venerdì 8 settembre 2023 Programma delle partite del 9 settembre 2023 AFRICA AFRICAN NATIONS CUP - QUALIFICAZIONE Malawi - Guinea 15:00 Mozambico - Benin 15:00- Lesotho 18:00 DR ...'Gli ultimi dieci anni li ho passati tra, Gabon e Madagascar: per me l'estero è il continente africano. Lì il mio nome circola'. Grazie ai successi maturati. 'Cinque scudetti e una ...Seconda posizione per Saipem a seguito della firma di due nuovi contratti per attività offshore ine in Italia, per un valore complessivo di 850 milioni di euro. Medaglia di bronzo del ...