Cosa fare se sei una vittima di violenza

A partire dalla manovra economica, in gestazione: 'Dovremodelle scelte - dice - indicando ...filtra dopo il faccia a faccia Crosetto - Vannacci Peraltro, legata al tema generazionale è anche ...Come noi, sanno chesignifica il degrado, e anche più di noi conoscono il fenomeno della ... Il magistrato non puòle veci del genitore. La scuola non può sostituirsi alla famiglia. Lo Stato ...Ma una foto fatta con l'intelligenza artificiale può essere protetta dal copyright (o meglio, dal diritto d'autore)potrebbe"l'autore" dell'immagine se dovesse accorgersi che il file da ...

Weekend tra i borghi del Lazio, ecco cosa fare e vedere qui TGTourism

Il governo Monti che non potevamo evitare. Berlusconi che nel 2013 era pronto a sostenere un governo Bersani. L’inevitabile alleanza Azione-Pd-Cinque Stelle. E una sinistra che deve ricominciare a ...La prima risposta è chiamare il 1522, il numero anti violenza e stalking promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e attivo 24 ore su 24 ...