Coppa Davis | l’affondo di Barazzutti | “Volandri non in grado di gestire la squadra Ha bisogno di una medicina”

(Di sabato 9 settembre 2023) Parlare di un clima teso è quasi un eufemismo in relazione alle polemiche che ci sono state in merito alle convocazioni di Filippoper la fase a gironi delle Finali di2023. Il capitano non giocatore toscano ha rivoluzionato la formazione che in un primo momento aveva scelto per affrontare dal 12 al 17 settembre Canada, Cile e Svezia a Bologna.ha dovuto rinunciare a Jannik Sinner e a Matteo Berrettini: il primo ha deciso di rifiutare la convocazione per le scorie della lunga partita contro Alexander Zverev negli ottavi di finale degli US Open (persa al quinto set dopo quasi cinque ore di gioco); il secondo si è infortunato alla caviglia proprio a New York e dovrà restare fermo al meno un mese e mezzo. Contrarietà c’è stata per il “No” di Sinner, ma ancor di più per il taglio di Fabio ...

L'ex capitano azzurro di, Corrado Barazzutti, replica così a Filippo Volandri e lo fa attraverso Instagram. 'Capisco che questa sia la cosa che lo fa soffrire di più - prosegue Barazzutti ...Il capitano del team del '76: "Infortuni Oggi si gioca troppo". ROMA - "Berrettini non può giocare in, perché si è infortunato, ma nessuno gli dice niente. Se Sinner, che secondo me invece ha piacere a giocare la, non lo fa evidentemente è perché sta male. Se giocasse con un ...In attesa dellaall'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo) la prossima settimana (dal 12 al 17 settembre), per chi ama il tennis l'appuntamento, dal 6 al 10 settembre, è al Fantini Club ...

La maglia azzurra e la Coppa Davis meritano più rispetto La Gazzetta dello Sport

Nicola Pietrangeli, leggendario tennista azzurro, spegne le polemiche sull'assenza di Jannik Sinner nei match di Davis in programma a Bologna dal 13 al 17 settembre. Fabio Fognini prende male ...Corrado Barazzutti, ex ct dell’Italia del tennis, sul’account ‘Barazzutti Academy’, ha replicato alla risposta del ct Filippo Volandri a Fabio Fognini, che ha criticato la sua sua esclusione in Coppa ...