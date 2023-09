Coppa Davis | anche Alcaraz rinuncia | forfait dello spagnolo

(Di sabato 9 settembre 2023) (Adnkronos) –Carlos, dopo Jannik Sinner, ha deciso di darealla2023. Il campionedopo il ko nella semifinale agli Us Open con Medvedev ha annunciato laalla sfida con Serbia, Repubblica Ceca e Corea del Sud a Valencia. Al suo posto il capitano iberico, David Ferrer, ha convocato Albert Ramos Vinolas che completa la squadra composta da Davidovich Fokina, Bautista Agust, Granolles e Zapata Miralles. "Mi dava grande soddisfazione la convocazione per giocare lacon la Spagna a Valencia, però devo ascoltare il mio corpo al termine di una lunga serie di impegni -spiega losui suoi social- Ho la necessità di fermarmi e riposare, fisicamente e mentalmente. Il calendario è ...

Alzi la mano chi si ricorda chi ha vinto lal'anno scorso E nel 2021 Forse neppure Nicola Pietrangeli, mitico tennista e allenatore della Nazionale di Panatta and friends, che trionfò in Cile quasi cinquant'anni fa. E allora che ...Il tennista azzurro è uscito stremato dal match contro Zverev e, atteso da un gran finale di stagione, Jannik ha rinunciato al girone dicon l'Italia, evento che si terrà la settimana ...Anche Carlos Alcaraz rinuncia a partecipare alla fase a gironi di. Al suo posto il capitano David Ferrer ha convocato Albert Ramos per le sfide del Gruppo C al al Pabellón Municipal Fuente de San Luis di Valencia contro Repubblica Ceca, Serbia e Corea ...

Volandri: "Le polemiche su Sinner, le accuse di Fognini. Vi dico tutto" La Gazzetta dello Sport

Anche Carlos Alcaraz, dopo Jannik Sinner, ha deciso di dare forfait alla Coppa Davis 2023. Il campione spagnolo dopo il ko nella semifinale agli Us Open con Medvedev ha annunciato la rinuncia alla ...Continua ad infiammare la polemica sulle convocazioni del capitano italiano Filippo Volandri per la fase a gironi della Coppa Davis, che vedrà gli azzurri impegnati dal 12 al 17 a Bologna contro Canda ...