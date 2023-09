Coppa Davis 2023 | Alcaraz annuncia il forfait | la Spagna convoca Ramos Vinolas

(Di sabato 9 settembre 2023) Carlosnon prenderà parte agli impegni dellain, in programma la prossima settimana a Valencia, dal 12 al 17 settembre. Una decisione maturata a seguito delle fatiche accumulate agli US Open, dove il fuoriclasse spagnolo ha mancato l’accesso alla finale dopo la sconfitta contro Daniil Medvedev. Al suo posto, la Federazione hato Albert. “Il 35enne si unirà questo pomeriggio al ritiro della squadra, che svolgerà il suo primo giorno di lavoro questo sabato agli ordini del nuovo capitano David Ferrer – si legge nel comunicato -.era già statoto nelle Final 8 dello scorso anno a Malaga. Nelè stato finalista a Gstaad e semifinalista a Córdoba, oltre a ...

Il botta e risposta tra Fabio Fognini e Filippo Volandri dopo l'esclusione del sanremese dalle convocazioni per la prossimacontinua a far discutere. La fase a gironi che l'Italia si prepara a disputare e che la vedrà opposta a Canada, Svezia e Cile si sta trasformando in un vero e proprio caso per il tennis ...Fognini ha molti difetti caratteriali ma bisogna dargli atto che inha sempre dato il massimo, quindi tanto di cappello malgrado quei suoi capriccetti", l'ha detto Nicola Pietrangel i ...

Arrivano nuove critiche a Filippo Volandri, finito anche nel mirino di Corrado Barazzutti dopo le ultime scelte per la Coppa Davis.Dal 12 al 17 settembre, vale a dire subito dopo gli US Open, andrà in scena la fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2023. Saranno sedici le squadre impegnate: tra queste l’Italia è stata inserita ...