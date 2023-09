Conversazioni con Ugo Spirito | il culto per la ricerca incessante e libera

(Di sabato 9 settembre 2023) I primi anni in cui mi stabilii a Roma insegnavo in una scuola privata, a via Piave, titolare un signore che si chiamava Puma, che abitava niente di meno che nel palazzo del Principe Brancaccio. Questo Puma era stato un Professore o uno studioso di matematica, in rapporti amichevoli con il filosofo Ugo. Nel 1965 pubblicai il mio primo libro di poesie: “ La conclusione”, Editore Vallecchi, prefazione di Mario Luzi e Carlo Betocchi. I quali,con Geno Pampaloni, dirigevano la collana. Il libro ricevette il Premio Fiuggi Fiera Letteraria in una giuria di cui era Presidente lo scrittore Aldo Palazzeschi e tra i giudicanti Enrico Falqui, Salvatore Battaglia. Il Dottor Puma lesse il volume e un giorno mi disse che mi aspettava per conoscermi Ugoe di andarlo a trovare al Collegio Romano. Mi presentai nei maestosi edifici del Collegio Romano, ...

La sua web community, poi,230mila follower attivi, offre una piattaforma di visibilità e promozione in grado di raggiungere oltre 6,5 milioni di contatti e generare 40 milioni di......triste e fra i saluti che gli vengono rivolti vorrei aggiungere il mio e quello di alcuni amicii quali abbiamo condiviso, insieme a lui, ed anche in tempi recenti, interessanti...... in 15, ricordi, confessioni e conflitti, fotografie e ricette di famiglia. 'La nostra è una versione di Le Mille e una notte , maSanta Monica come sfondo' dice oggi ridendo Dern. '...

Conversazioni con altre donne, la recensione: Amor fou Movieplayer

con Giuseppe Rippa… - Crescita cinese in crisi Riflessi in Europa, Italia, Occidente. Conversazione F. Scisci / G. Rippa (Agenzia Radicale Video) ...In altre parole se vesti l’uniforme non puoi rilasciare dichiarazioni in contrasto con la Costituzione. La conversazione al ministero è durata circa un’ora nello studio del ministro. Vannacci si è ...