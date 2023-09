Contro i quartieri-ghetto un bonus-casa per l’integrazione

Leggi su formiche

(Di sabato 9 settembre 2023) Gli interventi su Caivano, dopo lo stupro ai danni di due cuginette, hanno riacceso i riflettori sul degrado di alcune realtà residenziali della Penisola. Le periferie delle città sono sempre più invivibili. Chi sognava per loro un futuro dadegni di essere definiti tali non può che prendere atto del clima sempre più infernale in cui vivono migliaia e migliaia di cittadini. Eppure, a dispetto dei continui fatti di cronaca caratterizzati da violenze e sopraffazioni varie, sono in pochissimi a sottolineare il legame tra la cattiva urbanistica e l’insostenibile pesantezza del vivere quotidiano in paesi e rioni in cui prevale solo la legge del più forte. Non è un caso che la criminalità giovanile (e non) proliferi soprattutto nelle periferie abbandonate, segnate da costruzioni offensive per la dignità delle famiglie, casermoni spesso concepiti nei decenni passati ...